Памятники природы Северной Осетии обрели границы

11 окт. 15:39

Власти Северной Осетии утвердили охранные границы 46 памятников природы, - сообщил сегодня на заседании кабмина региона министр природных ресурсов и экологии республики Виталий Кокоев.

"Проектом постановления предлагается утвердить границы следующих памятников: шести памятников природы, расположенных на территории города Владикавказа, шести памятников, расположенных на территории Дигорского района, шести памятников в Моздокском районе, четырех памятников в Правобережном районе, и 24 - на территории Пригородного района", - рассказал Кокоев, передает ТАСС.

Сейчас продолжается работа по инвентаризации памятников.

Напомним, режим особой охраны памятника природы запрещает на его территории строительство, распашку земель, прокладку дорог, прогон и выпас скота.