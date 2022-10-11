Вакцинацию от гриппа прошли свыше 30 млн россиян

11 окт. 15:37

В этом сезоне прививку от гриппа сделали уже более 30,3 млн россиян - 20,7% от численности населения страны, сообщает Роспотребнадзор.

"В Российской Федерации продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится во всех субъектах Российской Федерации. На текущий период привито более 30,3 млн человек, что составляет 20,7% от численности населения страны", - информирует ведомство.

На прошедшей неделе уровень заболеваемости ОРВИ (вирусами не гриппозной этиологии) среди населения продолжил снижаться, добавили в Роспотребнадзоре.