Железная дорога "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" может быть продлена до Ирана

11 окт. 15:23

Посол Ирана в Кыргызстане Саид Харрази на кыргызско-иранском бизнес-форуме в Бишкеке поднял вопрос о перспективах продления железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" до Ирана, передает издание Akchabar.

"Иран заинтересован в налаживании торгово-экономических отношений с Кыргызстаном. Чтобы увеличить товарооборот, в первую очередь нам нужно решить проблему логистики. А для этого мы могли бы продлить железную дорогу “Китай – Кыргызстан – Узбекистан” до Ирана. У Кыргызстана открылся бы выход к морю", – отметил посол.

Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан" (участок на территории Кыргызстана) было подписано тремя странами в Самарканде на полях саммита ШОС.

Новый железнодорожный коридор станет южным ответвлением континентального моста Евразии и откроет доступ на рынки Юго-Восточной, Западной Азии и стран Ближнего Востока.