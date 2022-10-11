В Карачаевске выбирают мэра города

11 окт. 15:21

Дума Карачаевского городского округа Карачаево-Черкесии объявила конкурс на замещение должности мэра, сообщили сегодня в городском заксобрании.

"Прием документов от претендентов на должность мэра будет проводиться по 13 октября включительно", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Конкурс на должность мэра Карачаевска пройдет в два этапа. На первом будут проверены достоверность сведений, представленных кандидатами, а также соответствие кандидатов установленным квалификационным требованиям, на втором будет дана оценка профессиональных и деловых качеств кандидатов на основании их выступлений и индивидуального собеседования. Решение по результатам конкурса будет принято открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

Контракт с новым мэром будет заключен на срок полномочий действующего созыва думы Карачаевского городского округа, избранного в сентябре 2022 года.

Напомним, в начале апреля 2022 года свой пост досрочно покинул глава муниципальной администрации Альберт Дотдаев, который был избран на пост мэра Карачаевского городского округа в феврале 2021 года. Исполняющим обязанности мэра Карачаевского ГО был назначен Марат Урусов.