Ставропольские аграрии до конца года заложат еще 250 га виноградников

11 окт. 14:55

До конца текущего 2022 года на Ставрополье будет заложено еще 250 га виноградников, - сообщил директор ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Алексей Лысенко.

"Что касается закладки виноградников, в 2020 году было посажено 160 га, в 2021 году мы вышли на цифру 200 га. В этом году уже планируем выйти на цифру 250 га, весенняя закладка произошла на площади 35 га. Площади закладки увеличиваются, это хорошая динамика для нас", - рассказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

"Появилось очень много небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые нацелены именно на закладку технических сортов винограда и производство хорошего качественного вина. …В 2020 году порядка семи новых хозяйств малых форм посадили виноград на своей территории, в этом году уже два хозяйства вступили в программу, видим, что и осенью будут новые хозяйства", - пояснил Лысенко.

Напомним, Ставропольский край занимает четвертое место в России по площадям виноградников и валовому сбору винограда, ежегодно валовый сбор винограда составляет 45-50 тыс т.