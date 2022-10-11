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Ставропольские аграрии до конца года заложат еще 250 га виноградников

Ставропольские аграрии до конца года заложат еще 250 га виноградников

До конца текущего 2022 года на Ставрополье будет заложено еще 250 га виноградников, - сообщил директор ГКУ "Ставропольвиноградплодопром" Алексей Лысенко.

"Что касается закладки виноградников, в 2020 году было посажено 160 га, в 2021 году мы вышли на цифру 200 га. В этом году уже планируем выйти на цифру 250 га, весенняя закладка произошла на площади 35 га. Площади закладки увеличиваются, это хорошая динамика для нас", - рассказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

"Появилось очень много небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые нацелены именно на закладку технических сортов винограда и производство хорошего качественного вина. …В 2020 году порядка семи новых хозяйств малых форм посадили виноград на своей территории, в этом году уже два хозяйства вступили в программу, видим, что и осенью будут новые хозяйства", - пояснил Лысенко.

Напомним, Ставропольский край занимает четвертое место в России по площадям виноградников и валовому сбору винограда, ежегодно валовый сбор винограда составляет 45-50 тыс т. 

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