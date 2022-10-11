Ноябрьские праздники россияне проведут в РФ или в Турции

11 окт. 14:49

Большинство россиян выбрали для ноябрьских праздников отечественные курорты, следует из данных онлайн-сервиса по бронированию туров Travelata.ru.

Туры на курорты внутри страны забронировали 63% отдыхающих, средний чек немного превышает 46 тыс рублей. Второе по популярности направление - Турция, на лидера прошлого года в этом ноябре приходится 17% туров. Третье массовое направление - Египет, 7% приобретенных туров, что может объясняться ростом цен - в прошлом году средний чек составлял 157 тыс рублей, сейчас - 212 тыс рублей.

Следом идет ОАЭ, около 6% купленных туров, средний чек 219 тыс рублей. Замыкает топ-5 Таиланд, 3% туристов проведут там ноябрьские праздники, средний чек 212 тыс рублей. В прошлом году четвертое и пятое место занимали Доминикана и Кипр соответственно.