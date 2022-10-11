С чем Эрдоган едет в Астану для встречи с Путиным?

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе запланированных на 13 сентября переговоров в Астане обсудят "продуктовую сделку", ситуацию на Украине и энергетическое сотрудничество, - сообщил дипломатический источник в Анкаре.

"Весь широкий спектр вопросов: "продуктовая сделка", ситуация на Украине, энергетическое сотрудничество, двустороннее сотрудничество войдут в повестку переговоров", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, какие темы намерен обсудить турецкий лидер в ходе переговоров с Путиным в Астане, передает РИА Новости.

На уточняющий вопрос, предложит ли Анкара свое посредничество по урегулированию украинского кризиса, собеседник агентства отметил, что Турция "с первого дня конфликта предлагает это посредничество". "Турция – единственная страна, которая может говорить и с Москвой, и с Киевом. Мы со всеми своими посредническими усилиями нацелены на скорейшее прекращение огня и установление прочного мира", - добавил собеседник агентства.

Напомним, завтра Владимир Путин поедет в Астану на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), где проведет серию двусторонних встреч. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил обсуждения на встрече предложения Анкары о проведении переговоров Москвы и Запада по Украине.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, формат переговоров по Украине между Россией и США, предложенный турецкой стороной, может быть наиболее уместным в текущей ситуации.

"Я думаю, России это было бы интересно, поскольку американцы – главные действующие лица кризиса, в отличие от Киева и американских партнеров-вассалов в Европе. Европейские форматы лишены всякого смысла, потому что они носят демонстративный характер, а вот с американцами будут серьезные переговоры по существу. Вопрос, конечно, насколько они могут быть эффективны, но в целом нам есть чем поговорить с Вашингтоном", - сообщил он.

При этом надо понимать, что пока США не имеют мотивов сворачивать противостояние. "В их интересах продолжать начатое и масштабировать конфликт, вовлекать в него страны Европы. Сами американцы ничем не рискуют, боевые действия ведутся далеко от их границ. Даже если какое-то оружие массового уничтожения будет применено в ограниченном количестве, США это не затронет. Вашингтон не против любых форм конфликта, пока тот развивается вдалеке от них. Они заинтересованы в параллельном снижении экономического и военного потенциала как РФ, так и их евроатлантических партнеров в Европе", - обратил внимание дипломат.

"США по-прежнему подпитывают конфликт и эмоционально, и политически, и финансово, делают это очень серьезно. Таких прецедентов еще не было, чтобы зарубежному партнеру, причем далеко не самому главному, оказывалась такая помощь, какую Вашингтон оказывает Киеву. Они все делают для того, чтобы поддержать на плаву этот режим и его жесткую антироссийскую направленность", - заключил Андрей Бакланов.