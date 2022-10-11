Россия продлила продовольственное эмбарго еще на год

11 окт. 14:31

Президент России Владимир Путин подписал указ "О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ".

Согласно документу, эмбарго на продукты из стран, которые ввели или поддержали санкции против России продлевается до 31 декабря 2023 года.

Впервые продовольственное эмбарго было введено на год в 2014 году, со временем список стран, в отношении которых была введена данная мера расширился. Уничтожение "санкционных" продуктов в России проводится с 2015 года.