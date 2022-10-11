Ставрополье наладит экспорт продукции по новой программе

11 окт. 14:26

Ставрополье в ближайшее время внедрит новую программу развития экспорта, разработанную в регионе и рассчитанную до 2024 года, которая предусматривает разработку новых мер поддержки экспортеров и просвещения бизнеса, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития края.

"В Российском экспортном центре прошла защита региональной программы развития экспорта Ставропольского края до 2024 года. …Итогом четырехмесячной работы стал проект региональной экспортной программы, который команда разрабатывала под руководством федеральных экспертов. Она направлена на решение конкретных выявленных проблем, препятствующих успешной работе экспортеров в Ставропольском крае", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Программа включает комплекс мер по продвижению товаров производителей Ставрополья, популяризацию экспортной работы среди предпринимателей и повышение компетенций специалистов экспортно-ориентированных компаний.

"В ходе работы над экспортной программой мы проанализировали особенности внешнеэкономической деятельности в регионе, существующие меры поддержки экспортеров, выявили проблемы и риски. Провели встречи с бизнесом, ориентированным на работу на внешних рынках", - цитирует пресс-служба краевого министра Сергея Крынина.