Президент ОАЭ прибыл на переговоры с Путиным

11 окт. 14:20

Во вторник днем в Санкт-Петербург прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Встреча двух лидеров состоится в формате один на один, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это первый визит в Россию Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна с момента его назначения президентом в мае.

По данным МИД ОАЭ, визит направлен на "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине. В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ "полностью готовы поддержать усилия, нацеленные на создание политического решения кризиса".