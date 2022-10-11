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На Кубани построят пять комплексов по переработке ТКО

На Кубани построят пять комплексов по переработке ТКО

Российский экологический оператор (ППК "РЭО") и компания "РТ-Инвест", входящая в госкорпорацию "Ростех", создадут на Кубани комплексную систему обращения с отходами и будут развивать переработку вторичных ресурсов, - сообщили в пресс-службе "РТ-Инвест".

На первом этапе планируется построить пять комплексов по переработке отходов общей мощностью 1,5 млн т в год, на втором этапе - два завода по энергетической утилизации остаточных фракций ТКО общей мощностью более 1,6 млн т в год, - передает "Интерфакс".

Это позволит закрыть действующие полигоны в регионе и добиться нулевого захоронения, инвестиции в строительство пяти комплексов по переработке отходов составят 23 млрд рублей, - сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

Реализовывать проект начнут в 2023 году, - добавили в компании.

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