В Ташкент прибудет делегация Министерства торговли США

11 окт. 14:01

Визит в Узбекистан совершит 16 октября делегация Министерства торговли США, ее возглавит заместитель ведомства Мариса Лаго.

Лаго и посол Узбекистана Жавлон Вахабов подробно обсудили повестку предстоящего визита и перспективы расширения взаимовыгодного партнерства. Американская сторона сообщила о готовности оказать содействие в продвижении совместных программ и инициатив, направленных на расширение двусторонних торгово-инвестиционных отношений.

"Как было подчеркнуто, правительство США пристально следит за достижениями Узбекистана по качественному улучшению бизнес-климата и инвестиционной привлекательности республики. Минторговли будет и впредь тесно сотрудничать с узбекской стороной и продолжать оказывать всемерную поддержку преобразованиям в нашей стране", – отмечается в сообщении.

В Ташкенте американская делегация проведет переговоры в ряде министерств и ведомств, посетит производства, проведет брифинг с членами Американской торговой палаты в Узбекистане AmCham Uzbekistan, а также встретится с выпускниками специальной программы краткосрочных деловых стажировок (SABIT) Министерства торговли США и представителями Ассоциации деловых женщин Узбекистана.