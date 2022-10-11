Крымские хирурги освоили уникальные микрохирургические операции

11 окт. 13:34

Микрохирурги Симферопольской клинической больницы начали проводить уникальные операции на слуховых косточках среднего уха, - сообщили в Минздраве Крыма.

Метод "стапедопластика", который применяется для лечения отосклероза, внедрили в хирургическом отделении № 2 ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница". Заболевание чаще всего встречается у лиц молодого возраста, чаще у женщин, и его характерной особенностью является значительное снижение слуха, - рассказал начальник отделения Виталий Калинкин, передает "АиФ-Крым".

Операция позволяет практически восстановить слух – микрохирургии в ходе операции заменяют часть пораженной слуховой косточки протезом.

Операции в клинике проводятся за счет средств ОМС.