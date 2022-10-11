В Краснодарском крае ожидаются первые заморозки

11 окт. 13:33

В ночь на 13 октября в горах Кубани может похолодать до минус 2 градусов, предупреждают синоптики.

По прогнозам Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца недели в регионе не будет ощутимого потепления. Днем температура воздуха составит плюс 14-19, в ночь на 12 октября - плюс 4-9, на 13 и 14 октября - плюс 2-7, в предгорьях - от 0 до 5 градусов тепла, в горах - от плюс 3 до минус 2.

"Уже с 12 октября существенных осадков в крае не прогнозируем. Стихнет и ветер. Но потепления в ближайшие дни ждать не стоит - октябрь вступает в права", - заявила глава отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

Дожди вернутся на Кубань с 16 октября, сильные осадки продолжатся и в начале следующей недели.

Краснодарский край еще может дождаться бабьего лета в октябре, добавила синоптик.