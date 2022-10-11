Два года безнаказанности Армении за теракты в Гяндже

Два года назад, в пятнадцатый день Отечественной войны Азербайджана, военно-политическое руководство Армении совершило тяжелое военное преступление: ночью 11 октября 2020 года с армянской территории были осуществлены ракетные удары по крупному азербайджанскому городу Гянджа. Гянджа тогда находилась в 60 км от зоны боевых действий, в ней не было военных целей, а ракеты, как показали исследования, были нацелены на гражданские объекты и жилые дома. Большую часть ракет сбили силы ПВО, однако одна поразила многоквартирный дом.



В результате удара погибли 10 человек, в том числе 5 женщин, еще 40 получили ранения. Ракета погубила людей, когда они спали, а выжившие очнулись в руинах. Попадание "Точки-У" в один из домов спального квартала не было случайностью – во-первых, никаких иных целей, кроме жилья, в этом районе не было, во-вторых, эта ракета является оружием, управляемым на всей траектории и предназначенным для высокоточного поражения объектов на большом расстоянии. Ереван намеренно навел ее на мирное население Гянджи и отдал приказ о запуске.



Стоит напомнить, что ракетная атака 11 октября не была для Гянджи первой. До нее были еще три попытки. Первая из них пришлась на 3 октября – тогда одна из ракет ударила в частное домовладение, один человек погиб. С самого начала Отечественной войны Азербайджана Ереван избрал Гянджу, второй по населению город республики, мишенью для ударов, и бил по ней всякий раз, как азербайджанская армия одерживала тактические победы на фронте. 3 октября ракетный обстрел Гянджи был реакцией на падение 6-го укрепрайона оккупантов на северо-востоке оккупационной зоны и освобождение сел Талыш и Суговушан в Тертерском районе (на следующий день захватчики были выбиты из города Джебраил). Обстрел 11 октября являлся местью за освобождение поселка Гадрут.



В первые же дни финального этапа Карабахской войны стало ясно, что Армения не в состоянии удержать захваченные земли Азербайджана в условиях полномасштабных военных действий. Уже в воскресенье 27 сентября оккупационная зона была прорвана на юге, азербайджанская армия сразу же зашла в тыл армянским войскам вдоль побережья реки Араз, а на севере Баку возвратил контроль над ключевой высотой – горой Муровдаг. Тот же 6-й укрепрайон, который Ереван считал неприступным, пал в течение недели. Осознав свою слабость в прямом столкновении с Азербайджаном, военно-политическое руководство избрало путь террора. Еще в сентябре начались постоянные обстрелы города Тертер, располагавшегося в непосредственной близи от линии фронта. Вместе с Гянджой обстреливался еще более далекий от оккупационной зоны город Мингячевир, ракеты порой долетали до каспийского побережья, а 27-28 октября, после освобождения города Губадлы, запрещенными кассетными снарядами дважды был обстрелян город Барда, погибли свыше 30 человек.



Теракты против Гянджи и Мингячевира осуществлялись исключительно с армянской территории, поскольку их задачей было не только запугивание мирного населения Азербайджана (чего за все время Еревану добиться так и не удалось), но и провокация ответных ударов азербайджанских войск по объектам в Армении. Ереван рассчитывал, что сможет использовать ответные удары Азербайджана как мотив для включения в боевые действия военных союзников Армении – ОДКБ и прежде всего России. Причиной такого расчета было все то же осознание бессилия армянских оккупантов перед ВС Азербайджана. Армения не могла в одиночку противостоять азербайджанской армии, и поэтому пыталась вовлечь в Карабахскую войну третью сторону. И эту задачу теракты выполнить не смогли. Россия отказалась поддерживать захват азербайджанской земли, а Баку все 44 дня Отечественной войны бил только по военным целям и вел войну лишь на собственной земле, прогоняя с нее захватчиков.



Постоянными обстрелами мирных азербайджанских городов и сел Армении удалось добиться только одного – гибели 93 гражданских лиц, в том числе 12 детей и 27 женщин, а также ранения 454 человек, включая 35 детей. 181 ребенок потерял одного из родителей, 5 – обоих родителей, одна семья погибла в полном составе. Никто из них не был законной целью согласно четвертой Женевской конвенции 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", и смерть каждого из них является военным преступлением. Военным преступлением, за которое Ереван до сих пор не понес наказания. Все теракты тщательно задокументированы, в фиксации доказательств вины Армении в этих злодеяниях участвовали не только азербайджанские службы, но и международные организации, поэтому для привлечения военно-политического руководства к ответственности есть все необходимое.



Однако международный трибунал для Еревана до сих пор не организован. В Азербайджане возбуждены уголовные дела за все убийства мирного населения, направлены обращения в международные суды и организации, но ответа по-прежнему нет, хотя прошло два года. Азербайджан и Армения сегодня активно занимаются подготовкой мирного договора при поддержке России и Запада, режим Никола Пашиняна уже согласился признать территориальную целостность Азербайджанской Республики и закрыть, таким образом, сепаратистский проект в Карабахском экономическом районе АР. При этом тема ответственности Еревана за военные преступления, совершенные на протяжении всей Карабахской войны, не уходит с повестки дня и не уйдет, пока все виновные в терактах против мирного населения Азербайджана не понесут соответствующее наказание.



В связи с терактом 11 октября 2020 года в Гяндже МИД Азербайджана распространил сегодня заявление: "До сих пор ни один человек из Армении не был привлечен к ответственности за совершенные им военные преступления. Азербайджан сделает все, что в его силах, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы требуем, чтобы мировое сообщество еще раз усилило давление, чтобы заставить Армению ответить перед законом за совершенные ею военные преступления". Убийцы мирных граждан должны помнить, что у военных преступлений нет срока давности, и за каждую прерванную жизнь, за каждое детство без родителей и старостей без детей они обязательно будут наказаны.