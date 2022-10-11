Ставрополец ответит в суде за призывы к экстремизму

11 окт. 13:21

Житель ставропольского села Кочубеевское предстанет перед судом за призывы к экстремизму и одобрение нацизма в интернете, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

По версии следствия, в июне 2020 года 51-летний мужчина неоднократно оставлял в социальных сетях комментарии, в которых призывал к насилию по расовой принадлежности. В том же году он одобрял противоправное поведение нацистов во время Второй мировой войны.

Отмечается, что житель стал фигурантом двух дел - о публичных призывах к экстремизму (статья 280 УК РФ) и реабилитации нацизма (статья 354.1 УК РФ). Материалы будут рассмотрены в суде.