СКФУ обучит предпринимательству студентов Кавказа

11 окт. 13:18

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) запустил платформу технологического предпринимательства, участниками выездных тренингов которой станут более 1,5 тыс студентов Северного Кавказа, - сообщили в пресс-центре университета.

"Стартует проект в Северо-Кавказском федеральном университете, а далее охватит весь округ. …В ближайшее время стартует серия выездных тренингов СКФУ в вузах консорциума "Большой Кавказ". Обучение пройдет во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а участниками тренингов станут более 1 500 обучающихся в университетах Северного Кавказа", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Цикл тренингов составлен так, чтобы студенты инженерных и IT-специальностей региона смогли разработать проект и представить его потенциальным инвесторам. Прорывные проекты в этой сфере будут обеспечивать технологический суверенитет России", - отметил ректор вуза Дмитрий Беспалов.

Студентов научат базовым понятиям и инструментам реализации бизнес-проекта, также они проработают практические шаги создания стартапа и основы работы с инвесторами. За время обучения каждый из участников подготовит и представит свой авторский стартап.