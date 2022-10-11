Российские спецслужбы задержали двоих бывших боевиков Басаева

11 окт. 12:54

Российские спецслужбы задержали на Ставрополье и в Томске двоих бывших боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в знаменитом бое с псковскими десантниками на высоте 776, - говорится в сообщении ФСБ РФ.

"ФСБ РФ совместно с СК РФ ... в ставропольском Нефтекумске и Томске задержаны граждане России Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Басаева и Хаттаба в октябре 1999 года на военнослужащих МО РФ у станицы Червленная и в феврале-марте 2000 года на псковских десантников в районе села Улус-Керт, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Задержанным уже предъявлены обвинения по статьям "вооруженный мятеж", "участие в банде" и "посягательство на жизнь военнослужащих". Следствие ходатайствует перед судом об их аресте.

Розыск участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжается, - добавили в СКР.