Vogue рекомендует посетить Грузию осенью

11 окт. 12:49

Грузию стоит посетить в период Ртвели и продегустировать знаменитые местные вина, говорится в статье "12 недооцененных винодельческих регионов, которые стоит посетить этой осенью", вышедшей в новом номере модного журнала Vogue.

В материале эксперты международного уровня назвали лучшие направления винного туризма. В список вошли Испания, США, Италия, Мексика, Швейцария, Франция, Аргентина, а также грузинский регион Шида Картли - он назван одним из лучших винных туристических направлений мира.

Добраться в Шида Картли из Тбилиси можно легко менее чем за час. В Грузии стоит обратить внимание как на вино, так и на местную кухню, говорится в статье.

Эксперты советуют посетить винный погреб местного жителя Яго Битаришвили, где посетители со всего мира оставляют свои отзывы. "Выделите время, чтобы побывать там. Виноделие в квеври (глиняный кувшин для хранения вина – ред.) невероятно интересно", – подчеркивается в материале.