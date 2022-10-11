"Азимут" будет летать из Сочи в Анталью всю зиму

11 окт. 12:39

Авиакомпания "Азимут" продлила на период осенне-зимней навигации полетную программу между Сочи и Антальей.

Рейсы будут выполняться с 1 ноября дважды в неделю, по вторника и субботам. Билеты уже поступили в продажу.

Вылет из Сочи по вторникам в 02.00, прибытие в Анталью в 04.05, обратный вылет в 05.05, посадка в Сочи в 07.00. По субботам вылет из Сочи в 13.00, прибытие в 15.05, вылет из Антальи в 16.05 с прибытием в Сочи в 18.00.

Цены начинаются от $110 в одну сторону без учета дополнительных сборов.