Из Махачкалы в Иран отправилось первое судно с российскими удобрениями

11 окт. 12:35

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) приступил к перевалке удобрений: первое судно уже отправилось в Иран, - сообщил сегодня руководитель пресс-службы порта Алик Абдулгамидов.

"Сухогруз Caspian Aryana взял курс на Иран. Вес экспортного груза на борту судна - более 3 тыс т российских удобрений", - рассказал глава пресс-службы ММТП, передает ТАСС. Перевалка хлористого калия производилась на терминалах сухогрузной гавани. В ближайшее время иранским товарополучателям будет отгружено еще около 8 тыс т удобрений.

Порт и дальше будет расширять взаимовыгодные экономические контакты с предпринимателями из стран Азии, уточнил и. о. генерального директора Махачкалинского морского торгового порта Рустам Керимов.

"До конца текущего 2022 года коллектив порта рассчитывает значительно увеличить объемы перевалки экспортно-импортных грузов. Пока сдерживающим фактором роста грузооборота является нехватка судов, но для решения этой проблемы нами была организована собственная судоходная компания. Сейчас порт ведет работу по увеличению своего морского флота, что позволит предприятию нивелировать это узкое место в логистической цепочке", - заключил гендиректор порта.