В освобожденной Шуше возведут еще 15 многоэтажек

11 окт. 12:17

В освобожденном от оккупации азербайджанском городе Шуша ООО ARCHİCO построит еще 15 жилых домов, - сообщили в Управлении государственного заповедника.

С организацией подписано два контракта на общую сумму 40,6 млн манатов, по которым в южной жилой зоне города Шуша будет осуществлено строительство 15-и трех и пятиэтажных домов с парковкой для автомобилей и инженерными установками, включая работы по благоустройству территории, - передает Sputnik Азербайджан.

В соответствии с условиями тендера подрядчик даст двухлетнюю гарантию по эксплуатации зданий после завершения их строительства. Всего в конкурсе участвовало девять компаний.

Полностью в состав жилого комплекса, площадь которого составит 8 га, войдут 23 дома – это 450 квартир, из них 28 будут однокомнатными, 195 - двухкомнатными, 190 - трехкомнатными, 30 - четырехкомнатными и семь – пятикомнатными, - сообщил ранее специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.