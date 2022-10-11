Ильхам Алиев прибыл в Кыргызстан

11 окт. 12:14

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел с официальным визитом в Бишкек, сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

Самолет с руководителем республики приземлился в международном аэропорту в "Манас". Его встретил кыргызстанский лидер Садыр Жапаров. В честь приезда президента Азербайджана в аэропорту были вывешены флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, вдоль которой выстроился почетный караул.

Стоит отметить, что президенты проведут двусторонние встречи и примут участие в первом заседании межгосударственного совета. Также лидеры двух стран откроют Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана и общеобразовательные школы имени Гейдара Алиева и Низами Гянджеви.