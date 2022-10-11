Посольство Узбекистана призывает соотечественников покинуть Украину

11 окт. 12:17

Посольство Узбекистана в Киеве опубликовало обращение в связи с ракетными ударами по территории Украины. Граждан просят отказаться от поездок на Украину.

"В связи с обращениями граждан республики Узбекистан относительно безопасности въезда и пребывания на территории Украины, на фоне активизации ракетных обстрелов украинских городов, посольство повторно призывает соотечественников воздержаться от поездок в Украину, до урегулирования конфликта", – сообщается на сайте посольства.

Также узбекистанцев просят покинуть Украину в целях личной безопасности.