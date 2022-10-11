Крым решил вопрос с логистикой через сухопутный коридор

11 окт. 12:04

Власти Крыма сообщают, что транспортную логистику региона удалось наладить через сухопутный коридор.

"Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов нашей страны", - рассказал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

Грузы на полуостров и с него могут отправляться не только через Крымский мост, но и по сухопутному коридору через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

Напомним, после взрыва в субботу временно закрыто движение для грузового транспорта по Крымском мосту.