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Крым решил вопрос с логистикой через сухопутный коридор

Крым решил вопрос с логистикой через сухопутный коридор

Власти Крыма сообщают, что транспортную логистику региона удалось наладить через сухопутный коридор.

"Крым наладил транспортную логистику через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов нашей страны", - рассказал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

Грузы на полуостров и с него могут отправляться не только через Крымский мост, но и по сухопутному коридору через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

Напомним, после взрыва в субботу временно закрыто движение для грузового транспорта по Крымском мосту.

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