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Ростовводоканал может заплатить за загрязнение Дона почти 200 млн рублей

Ростовводоканал может заплатить за загрязнение Дона почти 200 млн рублей

Росприроднадзор потребовал у АО "Ростовводоканал" 193 млн 519 тыс рублей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), - сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

В ходе проверок "Ростовводоканала" специалисты надзорного ведомства выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в составе сточных вод, сбрасываемых в реку Дон с очистных сооружений компании. По итогам проверок был разработан план для снижения сбросов в Дон, предполагавший модернизацию очистных сооружений и снижение количества загрязняющих веществ в сточных водах, однако водоканал модернизацию не провел, что стало причиной ухудшения качества воды в Дону, - передает "Интерфакс".

В связи с этим Росприроднадзор провел перерасчет суммы платы за НВОС с применением повышающих коэффициентов, после чего сумма платы за негативное воздействие за 2020 год увеличилась.

В текущем 2022 году Росприроднадзор уже выявлял ряд нарушений на объектах АО "Ростовводоканал", включая загрязнение реки Дон и атмосферы, после чего компания была оштрафована почти на 490 тыс рублей.

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