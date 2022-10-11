Аноним в России пожертвовал на строительство мечети 30 млн рублей

11 окт. 11:34

Неизвестный перевел на счет строительства соборной мечети Набережных Челнов 30 млн рублей, рассказал имам-мухтасиб города Алфас Гайфуллин, пишет РИА Новости.

"Буквально на днях один из верующих сделал пожертвование на строительство соборной мечети Набережных Челнов в размере 30 млн рублей. Это из ряда вон выходящее событие со знаком плюс. При этом человек пожелал, чтобы его имя осталось втайне. Это право и воля верующего", - сообщил имам.

По словам Гайфуллина, "проверка показала, что внесенные пожертвования поступили от одного человека".

"Деньги пойдут на строительство и возведение трех больших куполов соборной мечети", - заявил директор фонда поддержки строительства комплекса соборной мечети Набережных Челнов Уел Хусаинов.