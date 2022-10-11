Коронавирус в России продолжает отступать

11 окт. 11:26

В России за минувшие сутки выявили 13 970 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 880, в Санкт-Петербурге - 1 232, в Подмосковье - 184. В Краснодарском крае - 215, в Ставропольском крае - 105, в Крыму - 114, в Дагестане - 24, в Кабардино-Балкарии - 34, в Адыгее - 26, в Карачаево-Черкесии - 35, в Чечне - 15, в Северной Осетии - 7, в Ингушетии - 14.

Общее число инфицированных в России достигло 21 232 963.

Госпитализированы за сутки 2 506 человек. Выздоровели 31 509 пациентов, за все время - 20 470 552.

Умерло за сутки 109 человек, с начала пандемии - 388 404.