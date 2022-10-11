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Неизвестные "заминировали" несколько школ в городах Крыма

Неизвестные &quot;заминировали&quot; несколько школ в городах Крыма

Правоохранители ряда городов Крыма получили анонимные звонки о "минировании" учебных заведений, - сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

"Новая волна ложных минирований школ в Крыму. Правоохранительными органами проводится проверка. Анонимные сообщения о "минировании" учебных заведений исходят из территории Украины", - сказал Крючков, передает РИА Новости.

Как показывает практика, за рассылкой этих сообщений стоит украинский центр информационно-психологических операций: "Когда не можешь сбивать ракеты и победить на поле боя, они начинают кошмарить детей", - добавил Крючков.

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