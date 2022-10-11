Врач рассказал, чем опасны гормоны стресса

11 окт. 11:06

Длительный стресс приводит к повышению уровня гормонов стресса, которые могут привести к ухудшению здоровья и развитию зависимостей, предупредил главный внештатный психиатр Минздрава Московской области Антон Масякин, пишет агентство городских новостей "Москва".

Существует три гормона стресса: адреналин, кортизол и норадреналин.

"Когда выделяется адреналин - повышается давление, увеличивается частота нервных сокращений, возбуждается нервная система. Хронический стресс провоцирует постоянную выработку адреналина, что негативно влияет на работу сердца и желудочно-кишечного тракта", - рассказал психиатр.

Кортизол выделяется при сильном стрессе, он повышает сахар в крови. "В нормальных условиях гормон быстро выводится из организма, но при хроническом стрессе выделение огромного количества кортизола приводит к сонливости, тяге к сладкой пище, ухудшению памяти и внимания, депрессиям и снижению иммунитета", - поделился врач.

Гормон норадреналин влияет на эмоции, подвижность и сенсорное восприятие, его нехватку многие компенсируют различными "допингами", в том числе алкоголем. "Даже однократный прием алкоголя повышает выброс норадреналина и дофамина в синаптическую щель, вызывая ощущение эйфории, легкости, снимается эмоциональное напряжение, то есть гормон выступает как фактор внутреннего вознаграждения. При дефиците норадреналина возникает ощущение дискомфорта и желание повторного приема алкоголя", - объяснил Масякин. Именно так формируется зависимость.

По словам психиатра, бороться с высоким уровнем хронического стресса лучше всего с помощью йоги, плаванья, пилатеса, цигуна - подойдут любые умеренные физические нагрузки вместе с дыхательными техниками.