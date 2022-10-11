На перевале "Камчик" столкнулись три большегруза

11 окт. 10:56

Сегодня утром на перевале "Камчик" в Узбекистане произошло ДТП с участием трех грузовиков, госпитализированы три человека.

Авария произошла в 05:45 утра на участке международной автомобильной дороги А-373 "Ташкент – Ош", проходящем через перевал "Камчик". Водитель грузовика Volvo потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с 5-тонной и 8-тонной грузовыми машинами Isuzu. При столкновении восьмитонный грузовик загорелся, - передает Podrobno.uz.

Прибывшие на место происшествия спасатели в 06:07 потушили возгорание и оказали первую помощь трем пострадавшим водителям грузовиков. Впоследствии все они были направлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

К счастью, обошлось без погибших.