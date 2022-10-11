Казахстан увеличит поставки нефти через РФ в ближайшее время

11 окт. 10:54

Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчукалов сообщил о скором восстановлении полноценного функционирования Каспийского трубопроводного консорциума, через который страна проводит большую часть своего нефтяного экспорта.

"На сегодня на Каспийском трубопроводном консорциуме из трех выносных причальных устройств работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работы одного выносного причального устройства КТК достаточно для текущих объемов. Полноценная работа Каспийского трубопроводного консорциума ожидается в октябре текущего года", - цитирует его ТАСС.

По словам министра, за 9 месяцев текущего года объем нефтяной добычи на Кашаганском месторождении составил 8,7 млн тонн, или 83% к плану. Он добавил, что данное снижение связано с августовским выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак". "Оператором проводятся ремонтные работы по скорейшему восстановлению уровня добычи, на сегодня месторождение работает наполовину от своей мощности", - заключил Акчукалов.