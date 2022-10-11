Россия вкладывает $44 млрд в иранский газ

11 окт. 12:00

Иран заключил газовую сделку с Россией на $44 млрд, $40 млрд из которых пойдут на строительство ниток экспортного газопровода, а $4 млрд – на разработку иранских газовых месторождений, - сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании с Россией стоимостью $4 млрд на разработку месторождений, а также соглашение касательно строительства ниток газопровода и установок для производства сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $40 млрд", - рассказал министр.

Детали сделки обсуждались на Каспийском экономическом форуме, который прошел 5-6 октября в подмосковном "Сколково", а 7 октября министр нефти Ирана встретился с зампредседателя правительства России Александром Новаком.

Ранее заместитель иранского министра сообщал, что в рамках этих соглашений будет разработано шесть нефтяных и два газовых месторождения в Иране.

Напомним, Иран имеет вторые по объему запасы природного газа в мире после России, однако стране не хватает инфраструктуры для увеличения экспорта.