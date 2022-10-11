В ЦБ РФ рассказали, что помогло быстро снизить ключевую ставку

11 окт. 10:50

При снижении ключевой ставки учитываются темпы роста цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Напомним, 16 сентября совет директоров Банка России снизил ставку до 7,5% - это ниже, чем ставка в начале 2022 года.

"Мы начинали год с 8,5%. И это гораздо более быстрое снижение ставки, чем мы могли себе позволить после предыдущего кризисного эпизода в 2015-2017 годах. Тогда понабилось почти три года, чтобы вернуть ставку с 17% к 7,5%. Почему в этот раз мы это смогли сделать быстрее? Потому что быстрее снижался и темп роста цен и что еще более важно - инфляционные ожидания населения и бизнеса", - рассказал Заботкин на заседании рабочей группы думского комитета по финансовому рынку.

По его словам, дальнейшее решение по ключевой ставке будет приниматься "исходя из того, как будет развиваться экономическая ситуация и балансы рисков для возвращения инфляции к цели в близи 4% в 2024 году".