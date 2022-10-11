На западе Грузии затопило дороги и дома

11 окт. 10:39

Последствия непогоды устраняют в районе Хоби (Самегрело - Земо Сванети), где обильные осадки привели к выходу из берегов реки Хобисцкали.

Разлившаяся река затопила 4 км дороги внутригосударственного значения Шуа Хорга - Кулеви. Движение всех видов транспорта на данном участке запрещено до завершения очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.

Также непогода затруднила передвижение в районе Цаленджиха в Самегрело - на центральную дорогу сошел оползень.

В части сел региона разрушены внутренние дороги, повреждены мосты и затоплены дома. Для оценки ущерба создан чрезвычайный штаб.