Из Крыма на Дон прибыла первая колонна грузовиков

11 окт. 10:21

Сегодня утром в Ростовскую область прибыла первая колонна из большегрузных автомобилей, сформированная на территории Керчи на площадках отстоя транспорта: она прошла по новому сухопутному маршруту через Мариуполь, - сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

"Формируются колонны из большегрузов для проезда на материк через новые территории, через Мариуполь - вчера первая колонна отправилась, около 70 автомобилей", - рассказал Брусаков, добавив, что колонна по ходу движения по Крыму увеличилась, передает "Интерфакс".

"Колонна формируется на территории Керчи, и по ходу проезда по Крыму к ней добавляются те, кто стоит на площадках отстоя по трассе "Таврида"", - поведал глава администрации города.

Применение такого подхода планируется и в дальнейшем. "Эта практика будет усиливаться", - добавил глава администрации Керчи.