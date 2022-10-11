Опубликован график подачи воды в Новороссийске

11 окт. 10:09

В Новороссийске на три дня вводится график подачи воды, это связано с ремонтом на Троицком групповом водопроводе.

Водоканала предупреждает, что в связи с проведением работ подача воды будет прекращена с 08.00 12 октября до 04.00 13 октября,.

График подачи холодной воды жителям Новороссийска, а также поселков Гайдук и Баканка: 11 октября - с 18.00 до 20.00; 12 и 13 октября - с 06.00 до 08.00, с 18.00 до 20.00.

Ожидается, что водоснабжение вернется к обычному режиму в течении шести часов после окончания работ на водопроводе.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, уточняется в сообщении.