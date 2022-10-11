Ветеран армии США призвал вернуть Россию и Украину за стол переговоров

11 окт. 10:04

Белый дом должен "сделать все, что в наших силах", чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров, - заявил в интервью изданию The Huffington Post экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Маллен.

"Я думаю, что нам нужно немного отступить и сделать все, что в наших силах, чтобы попытаться решить эту проблему", - заявил Маллен, пишет газета.ru.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СБ Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон хотел бы скорейшего урегулирования украинского конфликта посредством дипломатии.