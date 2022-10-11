Россия и Северный Кипр могут возобновить авиасообщение

11 окт. 9:59

Россия готова возобновить прямое авиасообщение с Турецкой Республикой Северного Кипра и открыть консульский пункт в Северной Никосии, пишут "Известия" со ссылкой на источники.

Отмечается, что инициатором выступил частная отечественная авиакомпания. Также сейчас обсуждается возможность появления консульского пункта на севере острова. При этом, как заявили собеседники издания, возобновление авиасообщения и открытие пункта делается для обслуживания около 10 тыс граждан РФ, которые проживают на этой территории.

"Но открытие такого пункта не будет означать, что последует дипломатическое признание: учреждение будет называться "консульским пунктом России в Северной Никосии", без уточнения, что это ТРСК. Планируем этот вопрос до конца года закрыть", - подчеркнул второй источник.