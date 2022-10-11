На пост президента Казахстана претендует еще одна женщина

11 окт. 9:50

Кандидатом в президенты в последний день выдвижения стала от Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол", пишет Sputnik Казахстан.

"Сегодня выдвинули мою кандидатуру. Знаем, сегодня последний день выдвижения. Время еще есть, рабочий день заканчивается в 6 вечера. Все будет закону, сегодня подадим документы", - поделилась она.

Салтанат Турсынбекова - член Общественного совета Астаны, как правозащитник она занимается проблемами насилия в семье. Ранее занимала пост старшего помощника генпрокурора по особым поручениям, руководила проектом "Казахстан без насилия в семье".

Таким образом в президентской гонке в Казахстане две женщины. Ранее Национальный альянс профессиональных социальных работников выдвинул Каракат Абден.