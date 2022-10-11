Казахстан намерен эвакуировать свое посольство в Киеве

11 окт. 9:44

Министерство иностранных дел Казахстана рассматривает возможность эвакуации сотрудников своего посольства на Украине, - сообщил сегодня официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

"Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, вопрос стоит об эвакуации сотрудников нашего посольства. Этот вопрос в ближайшие дни будет решен. Эвакуация, скорее всего, будет полная", - сказал он, передает ТАСС.

Смадияров не уточнил, в какой город планируется эвакуировать персонал дипмиссии Казахстана на Украине.