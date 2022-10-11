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Азербайджан и Турция расширяют "Южный газовый коридор"

Азербайджан и Турция расширяют &quot;Южный газовый коридор&quot;

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении после заседания Кабмина сообщил, что Турция и Азербайджан начнут работу по увеличению мощности Трансанатолийского газопровода (TANAP).

По словам турецкого лидера, Турция намерена помочь Европе в "обеспечении энергетической безопасности".

"Вместе с Азербайджаном мы начали работу по увеличению пропускной способности TANAP до 32 млрд кубометров. Углеводородное соглашение с Ливией создало новую область сотрудничества в области добычи нефти и нефтепродуктов в континентальной части этой страны", - заявил он.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время турецкие газохранилища заполнены на 100%.

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