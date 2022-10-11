Трасс хочет собрать экстренное заседание лидеров НАТО

11 окт. 9:36

Во вторник премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на встрече лидеров G7 призовет провести экстренное заседание лидеров стран НАТО, темой заседания станут российские удары, нанесенные в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи Украины.

"Премьер-министр попросит страны поддерживать болезненные санкции и призовет ко встрече всех лидеров НАТО в ближайшие дни", - сообщили на Даунинг-стрит о планах британского премьера по участию во встрече G7.

Страны G7 во вторник обсудят энергетический кризис, а также ограничение цен на российскую нефть. Внеочередное заседание будет проходить в режиме видеосвязи. В начале встречи к ним присоединится президент Украины Владимир Зеленский для обсуждения последствий ударов.