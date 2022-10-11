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ВС Армении обстреляли Дашкесанский район Азербайджана

ВС Армении обстреляли Дашкесанский район Азербайджана

Вооруженные силы Армении вновь подвергли обстрелу позиции армии Азербайджана, расположенные в селе Астаф Дашкесанского района, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"10 октября в 23:00 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Астаф Дашкесанского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что азербайджанскими военными были предприняты адекватные ответные меры.

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