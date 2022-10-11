Столичный регион окажется на пике антициклона

11 окт. 9:19

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и до плюс 13 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погоду в столичном регионе сегодня будет формировать гребень антициклона. В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, в утренние часы местами возможны очаги туманов. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 11-13 градусов, в Подмосковье от 9 до 14 градусов тепла", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет северным, его скорость будет достигать 1-6 м/с. Атмосферное давление будет падать, и уже к вечеру барометры покажут 750 мм рт ст, - добавил синоптик.