Новая Зеландия расширила санкции против России

11 окт. 9:19

Министр иностранных дел Новой Зеландии Нанайя Махута сообщила о введении страной новых ограничений и персональных санкций.

"Мы включаем 24 человека, которые связаны с недавним решением (президента РФ Владимира) Путина по присоединению территории... а также 51 человека, включая Александра Абрамова", - заявила она, передает телеканал 1News.

Абрамов - российский сталелитейный миллиардер, акционер компании Evraz. Также под санкции попали министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава РЖД Олег Белозеров, глава "Газпром нефти" Александр Дюков, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, глава "Норникеля" Владимир Потанин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, предприниматели Михаил Гуцериев и Игорь Кесаев, бывший управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, экс-глава "Лукойла" Вагит Алекперов, зампреды четырех новых регионов, а также сын и дочь Евгения Пригожина.

Новая Зеландия вводит санкции против "Гознака", а также ограничения на экспорт и импорт новозеландских вина и морепродуктов и российских водки и икры. Кроме того, ограничительные меры вводятся против нефти, газа из России и связанного с ними оборудования.

Продлеваются пошлины в размере 35% на импорт всех товаров из России. Новые санкции Новой Зеландии против физических и юридических лиц РФ вступают в силу 12 октября.