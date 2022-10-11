МАГАТЭ: Иран нарастил мощности обогащения урана

11 окт. 9:11

Иран запустил третий каскад модифицированных центрифуг IR-6 для обогащения урана на подземном объекте в Натанзе, - передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ.

Иран проинформировал агентство о намерении добавить еще три каскада центрифуг IR-2m к 12 уже запланированным, установка двух из которых уже началась. Помимо этого, с конца августа Иран завершил установку еще одного каскада центрифуг IR-4 и шесть каскадов IR-2m, - передает РИА Новости.

В конце августа СМИ со ссылкой на МАГАТЭ сообщали, что Иран начал обогащать уран уже на втором из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6 на подземном объекте в Натанзе. За несколько дней до этого сообщалось о начале обогащения на подземном объекте с использованием первого из трех каскадов центрифуг IR-6.