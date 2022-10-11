Американцы врываются на Южный Кавказ через Армению

Визиты главы ЦРУ США Уильяма Бернса и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в Армению, резкие армянские выпады против России и ОДКБ, а также регулярные вояжи ведущих армянских государственных чиновников в США и штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, похоже, дали свои плоды.

Вчера вечером госсекретарь Энтони Блинкен провел отдельные телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогу разговоров на сайте Госдепа появились практически одинаковые заявления. Так, США приветствовали недавнее освобождение 17 армянских военнопленных, выразили поддержку таким процессам, как делимитация границы, восстановление транспортных связей, поиск и идентификация пропавших без вести и возвращение задержанных лиц. Также была отмечена важность дискуссий о правах и гарантиях "для резидентов Нагорного Карабаха" и необходимость соблюдения режима прекращения огня. США призвали Азербайджан и Армению сделать новые ощутимые шаги на пути к миру и сосредоточиться на выработке всеобъемлющего мирного договора. Причем процесс должен быть привязан к конкретным срокам. Все это может означать лишь одно: у США есть свой мирный план для Кавказа, и он явно находит отклик в Баку и Ереване.

Примечательно, что незадолго до звонков Блинкена в южнокавказские столицы один из аффилированных с силовыми структурами российских телеграмм-каналов поделился интересным инсайдом, раскрывающим суть американского варианта мирного урегулирования. Так, был опубликован документ, который якобы обсуждался в США во время встречи между секретарем Совбеза Армении Арменом Григоряном и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым в США. Ниже перечислены основные пункты бумаги:

· Министры иностранных дел сторон начнут ограниченные по срокам переговоры по подготовке окончательного текста мирного договора к концу календарного года.

- До конца календарного года, параллельно с переговорами относительно мирного договора, представители комитетов по делимитации должны завершить делимитацию армяно-азербайджанской границы.

- Правительство Азербайджана назначит представителя для работы с аналогичным представителем армянской этнической общины Нагорного Карабаха и проведет обсуждение прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха. Представители обеспечат прозрачность обсуждений международному сообществу. Стороны также будут совместно обсуждать роль международных наблюдателей без ущерба для суверенитета Азербайджана и для обеспечения защиты меньшинств в Нагорном Карабахе.

- Стороны обязались продолжать участвовать в обсуждениях по установлению маршрута обеспечения наземной связи Азербайджана с Нахичеваном, включая взаимный доступ для Армении через территорию Азербайджана.

- Все задержанные во время насилия в сентябре 2022 года должны быть освобождены без предварительных условий в ближайшие дни. Как организатор обсуждений между сторонами Соединенные Штаты рассчитывают на то, что стороны гарантируют невозобновление насилия и ожидают, что стороны сосредоточатся на прогрессе в переговорах, чтобы завершить процесс к концу текущего года;

- США предлагают оперативно оказать техническую помощь по разблокированию транспортных связей, делимитации границ и разминирования территорий.

- США предлагают вновь собраться в этом формате до конца года, чтобы подвести итоги и устранить возможные барьеры относительно процесса мирного договора и связанных с этим дискуссий.

Бесспорно, что к любым подобным "сливам" следует относиться с известной долей скептицизма, однако опубликованный инсайд во многом укладывается в логику заявлений Энтони Блинкена, а также декларации, распространенной по итогам четырехсторонних переговоров в формате Алиев - Пашинян - Макрон - Мишель в Праге. Практически не вызывает сомнений, что Азербайджан и Армения нацелены завершить работу над мирным договором до конца этого года, и модератором этого процесса выступает Запад. Напомним в этом контексте и заявление Ильхама Алиева о том, что заключение мирного договора до конца текущего года возможно, если Армения проявит конструктивную позицию. Это, в свою очередь, подразумевает полный вывод армянских вооруженных формирований из Карабаха и юридически оформленный отказ от каких-либо территориальных претензий к Азербайджану. Заявления, звучащие на официальном уровне из Еревана по поводу дальнейшей судьбы армян Карабаха, косвенно свидетельствуют о готовности армянской стороны согласиться с этими требованиями Баку.

Дипломатические процессы на Кавказе активизируются, и на этом фоне позиция Москвы, как минимум внешне, представляется довольно пассивной. Различные источники сообщали о существовании некоего "российского плана" урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, который, согласно тем же сообщениям, не устроил ни одну из сторон. Сообщалось, что он предполагал возможность обсуждения "статуса Нагорного Карабаха" в будущем (неприемлемо для Баку) и экстерриториальность Зангезурского коридора (неприемлемо для Еревана).

Похоже, что отвлечение российских ресурсов, в том числе дипломатических, на СВО на Украине, создало вакуум в других регионах, и США не упустили свой шанс его заполнить. Самое удивительное, что сделали это американцы посредством традиционного российского союзника - Армении, исторически обязанной Москве своей государственностью, а затем и геополитическим выживанием в непростом регионе Южного Кавказа. Но, как известно, постоянных союзников не бывает, и под диктовку заокеанских партнеров прозападная команда Никола Пашиняна уверенно шагает прочь от России. Чем ответит Москва на эти вызовы и ответит ли вообще, пока не известно. Однако ей в любом случае следует поторопиться, поскольку с подачи Еревана стратегическую инициативу в регионе сегодня перехватывают геополитические противники России.