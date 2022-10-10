"Газель" Next будет собираться в Чечне

10 окт. 23:52

На базе завода "Чеченавто" запущена сборка новой модели "Газели" Next.

"Сегодня произошло значимое событие для нашего автопрома и промышленности в целом: в торжественной обстановке мы запустили новую линию по сборке автомобилей "Газель" на заводе "Чеченавто", - сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

В месяц на начальном этапе планируется производить до 100 автомобилей, будут трудоустроены 100 человек.

В будущем в Чечне планируется создать автомобильный кластер, объемы производства увеличатся в разы, рассказал он.

"В объявленном главой ЧР Году промышленности мы открыли ряд объектов промышленного сектора. Это, в частности, четыре завода на территории технопарка "Казбек" по производству строительных материалов, а также завод "Электроприбор" в Грозном", - отметил Хучиев.

Соглашение о запуске новой модели "Газели" Next было подписано на ПМЭФ 2022.