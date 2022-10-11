Грузия покажет мультфильм "Сны Като" на фестивале в Португалии

11 окт. 1:46

Грузинский мультипликационный фильм "Сны Като" режиссера Цотне Русишвили включен в программу 46-го Международного фестиваля анимационных фильмов CINANIMA 2022, который состоится в Португалии 7-13 ноября, об этом сообщает киностудия 20 Steps Productions.

Анимация Kato’s Dreams, снятая при финансовой поддержке Национального центра кинематографии, основана на снах девочки Като и аудиозаписях ее разговоров с отцом за три года.

Като часто рисует сказочных и мифических персонажей, после чего видит их в своих удивительных снах. В фильме она знакомит папу с героями своих странных сновидений.